Зарплата спустя год. Брянские рабочие пожаловались на предприятие-банкрот

Об этом говорится в ответе администрации губернатора и правительства Брянской области на запрос «Кривой линии» о ситуации на «Новозыбковском машиностроительном заводе».

Его сотрудники обратились с жалобой на невыплату заработной платы в «Кривую линию НСН». На протяжении года они не получают никаких выплат в связи с банкротством предприятия. Первым на запрос НСН откликнулось областное правительство.

В письме за подписью врио заместителя губернатора Н.С. Лучкина сообщается, что правительство Брянской области совместно с конкурсным управляющим Олегом Дмитриевым принимает все меры по погашению долгов перед заводчанами. В сентябре по инициативе конкурсного управляющего Арбитражным судом была изменена очередность выплат должникам. Приоритетом стала как раз выплата заработной платы работникам предприятия. Как утверждает чиновник, перед Новым годом была частично погашена задолженность по зарплате за 2019 год.

По ходатайству правительства прокуратурой и УМВД по Брянской области на руководство предприятия заведены уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и уплатой налогов. Также проверяются сведения о преднамеренном банкротстве.

Как следует из ответа, «...правительством Брянской области ведется активная работа по привлечению потенциальных инвесторов для сохранения этой промышленной площадки».

НСН ждет реакции Генеральной прокуратуры и следит за развитием ситуации.

