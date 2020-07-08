Запуск Spotify в России ожидается 15 июля

Запуск интернет-сервис по прослушиванию музыки Spotify ожидается в России 15 июля. Об этом сообщает американское издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Как пишет Variety, Spotify выступит партнером российской телекоммуникационной компании МТС. В Spotify отказались комментировать эту информацию.

По данным Variety, сервис имеет 130 млн платных подписчиков, 236 млн пользователей по всему миру. На платформе Spotify 50 миллионов музыкальных треков и более 1 миллиона подкастов, отмечает издание.







