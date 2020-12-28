Запущена первая «Ласточка» по маршруту Петербург - Тихвин

Первый рейс скоростного электропоезда «Ласточка» запущен по маршруту Петербург - Тихвин (Ленинградская область). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поезд отправился с Ладожского вокзала Петербурга. Этот маршрут стал тринадцатым, где рейсы осуществляют «Ласточки».

Уточняется, что до пункта назначения поезд делает остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево, Костринский.





