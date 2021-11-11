Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
Генеральная прокуратура должна на следующей неделе внести в Государственную думу представление о снятии с члена фракции КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил журналистам источник в нижней палате парламента.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут готовы без проволочек назначить заседание по этому вопросу в случае соответствующего обращения Генпрокуратуры.
Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Затем в МВД сообщили, что в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Делом занялся Следственный комитет. Проверку по партийной линии организовала и КПРФ.
На этой неделе Валерий Рашкин лично подтвердил готовность сотрудничать со следствием. Он также утверждал, что прошел проверку на полиграфе, и она показала, что он говорит правду.
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