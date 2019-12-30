Запрос на справедливость-2019

Уходящий 2019-й год принес в числе прочего известия, не делающие чести правоохранительным органам и судебной системе. Некоторые случаи откровенно дискредитировали систему охраны порядка и отправления правосудия. Одним из наиболее вопиющих таких событий в 2019-м стало «дело Ивана Голунова», названное по имени журналиста издания «Медуза». Его задержали 6 июня в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что наркотики ему подкинули полицейские. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, обвинения с него были сняты. А по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева указом президента были уволены несколько высокопоставленных сотрудников полиции. Тогда высказывались предположения, в том числе и самим Голуновым, что поводом к задержанию стала подготовка им расследования о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали люди, якобы связанные с сотрудниками спецслужб.

Надругательством над законом и здравым смыслом был расценен общественным мнением приговор, вынесенный в сентябре актеру Павлу Устинову в рамках так называемого «московского дела». Задержанный во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа получил 3,5 года колонии. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии, которому он якобы вывихнул плечо во время задержания. В соцсетях было выложено видео с задержанием Устинова, на котором видно, как он стоит и смотрит в телефон у станции метро. В этот момент к нему подходит группа омоновцев в шлемах и бронежилетах и проводит задержание. Суд эту запись даже не стал приобщать к материалам дела. После того, как за Устинова вступилось огромное количество знаменитых коллег по цеху, реальный срок заменили на год условно. Однако «лицом правосудия-2019» все же останется в памяти тот самый судья, который выносил Устинову первый приговор (не станем называть его, чтобы не обвинили «в травле»).

Рекорд по взяткам был побит в уходящем году в чиновной категории «полковник». По подозрению в получении взяток в особо крупных размерах был задержан полковник ФСБ Кирилл Черкалин, глава отдела в кредитно-финансовом управлении ведомства. Вместе с ним под стражей оказались два бывших сотрудника того же подразделения: полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках по «делу Черкалина» были изъяты деньги на общую сумму в 12 миллиардов рублей. По версии следствия, чекисты занимались «крышеванием» банкиров. Предыдущий «рекордсмен» - бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обыске у которого было найдено около 9 миллиардов – как раз в этом году получил приговор и отправился отбывать его в колонию строгого режима.

