Запретить конфеты с никотином велел премьер Медведев

Проблема неконтролируемого распространения никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей стала широко обсуждаться в минувшем году, хотя увлечение ими подростков началось гораздо раньше. Как утверждают эксперты, опасность никотиносодержащих смесей заключается в том, что они крайне быстро формируют физическую и психическую никотиновую зависимость, имея при этом вкус конфеты.

«При постоянном употреблении снюса подростки становятся вспыльчивыми, раздражительными, нервным, беспокойными, быстро худеют, нарушается сон, снижается концентрация внимания, появляются головные боли. Снюс повреждает и десны, которые начинают кровоточить», - указывала в интервью НСН ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова.

По поручению премьера, данному в конце декабря, Роспотребнадзор провел в новогодние праздники более 40 тысяч проверок производителей и продавцов никотиносодержащей продукции. Изъято из оборота под миллион единиц таких товаров, общая сумма штрафов превысила 3 миллиона рублей, 240 материалов проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, - доложила сегодня премьеру глава Роспотребнадзора. По ее словам, смеси по сути являются пищевой продукцией. «В одной конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет, а употребление 5-6 таких конфет, если вес человека не больше 40 кг - это летальная доза», - заявила Анна Попова. В подтверждение ее слов стоит напомнить случай в Новосибирске, где семиклассник проглотил пакет табачной смеси с высоким содержанием никотина и его сердце не выдержало.

Законопроект, предполагающий прямой запрет на распространение некурительных никотиносодержащих изделий наподобие насвая и снюса, в конце минувшего года был внесен в Госдуму. Вице-спикер палаты Петр Толстой в эфире НСН сравнивал нынешнюю ситуацию с 90-ми годами, когда «легкодоступные алкоголь и наркотики буквально захватили молодежь, став самоцелью существования».

«Нам зачем такой продукт?» - задался сегодня вопросом Дмитрий Медведев. По его словам, запрет должен распространяться на всю территорию Евразийского союза: «У нас границ нет, поэтому если продукт останется в другой стране – эту дрянь будут завозить», - сказал премьер, поручив Роспотребнадзору подготовить соответствующие решения.

В России, со слов главы МВД Владимира Колокольцева, сказанных на той же встрече, запрет на торговлю и оборот никотиносодержащими смесями введен более чем в двух десятках субъектов федерации, в 15 регионах такая работа проводится сейчас.

