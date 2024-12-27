«Запрещено — и все!»: Милонов призвал остановить хайп вокруг многоженства

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды многоженства после слов зампредседателя Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) и муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о разрешении многоженства. Позже Генпрокуратура России указала, что эта фетва (богословское заключение) противоречит законодательству страны и государственной семейной политике. Тогда Совет улемов ДУМ РФ отозвал фетву, позволяющую многоженство. Милонов призвал остановить хайп на этой истории.

«Я считаю, что интервью действительно нашумело, но и не надо делать шум на нашумевшем интервью! У нас многоженство запрещено, поэтому и пропаганда этого явления точно так же незаконна. Дополнительного регулирования не требуется. Не надо пытаться делать пиар на этой истории. Создавать на этом какой-то личный пиар не очень корректно, потому что это все равно, что запретить пропагандировать нарушать закон. Я один из первых, кто резко отреагировал на заявление муфтия, но хайп создавать на этих заявлениях не хочу, потому что это нехорошо. Человек может ошибиться и осознать свою ошибку», - сказал собеседник НСН.

Ранее политолог Илья Ухов, комментируя ранее принятую фетву в своем Telegram-канале, заявил, что в светском обществе, где религия отделена от государственных норм, введение многоженства может привести к внебрачным сожительствам, создавая трудности для женщин и детей, напоминает «Радиоточка НСН».

