«Запрещено — и все!»: Милонов призвал остановить хайп вокруг многоженства
Вокруг истории с разрешением многоженства в России слишком много шумихи, которую нужно прекратить, сказал НСН Виталий Милонов.
Многоженство в России запрещено, как и его пропаганда, дополнительного регулирования этого вопроса не требуется, сказал в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды многоженства после слов зампредседателя Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) и муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о разрешении многоженства. Позже Генпрокуратура России указала, что эта фетва (богословское заключение) противоречит законодательству страны и государственной семейной политике. Тогда Совет улемов ДУМ РФ отозвал фетву, позволяющую многоженство. Милонов призвал остановить хайп на этой истории.
«Я считаю, что интервью действительно нашумело, но и не надо делать шум на нашумевшем интервью! У нас многоженство запрещено, поэтому и пропаганда этого явления точно так же незаконна. Дополнительного регулирования не требуется. Не надо пытаться делать пиар на этой истории. Создавать на этом какой-то личный пиар не очень корректно, потому что это все равно, что запретить пропагандировать нарушать закон. Я один из первых, кто резко отреагировал на заявление муфтия, но хайп создавать на этих заявлениях не хочу, потому что это нехорошо. Человек может ошибиться и осознать свою ошибку», - сказал собеседник НСН.
Ранее политолог Илья Ухов, комментируя ранее принятую фетву в своем Telegram-канале, заявил, что в светском обществе, где религия отделена от государственных норм, введение многоженства может привести к внебрачным сожительствам, создавая трудности для женщин и детей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников
- Экипаж затонувшего российского судна Ursa Major вылетел из Испании в Россию
- Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении
- Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров
- Словакия может остановить поставки энергии в Украину после 1 января
- Трейдер Аверс: Покупка недвижимости останется выгодным вложением на 5-10 лет
- В Госдуме раскритиковали установку елки из вторсырья в Оренбурге
- Словакия выразила готовность принять мирные переговоры по Украине
- В Курской области средства ПВО сбили три украинские ракеты
- В Киеве демонтировали названия Москвы и Минска на аллее городов-героев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru