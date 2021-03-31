Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сомневается, что все животные могут заражаться одним видом коронавируса.

Он даже не уверен, что передающийся среди людей коронавирус распространяемся и среди животных и призвал изучить этот вопрос отдельно.

Запашный заверил, что все необходимые прививки животным в его цирке делают, передает «Радио1».

Народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заверил, что обязательно привьёт своих четвероногих артистов вакциной от коронавируса, как только она станет доступна.

В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса для животных. Её разработали учёные Россельхознадзора. Клинические испытания препарата «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, лисах и других животных показали у них 100% выработку антител.

