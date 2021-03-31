Запашный сомневается, что все животные могут заражаться одним видом коронавируса
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сомневается, что все животные могут заражаться одним видом коронавируса.
Он даже не уверен, что передающийся среди людей коронавирус распространяемся и среди животных и призвал изучить этот вопрос отдельно.
Запашный заверил, что все необходимые прививки животным в его цирке делают, передает «Радио1».
Народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заверил, что обязательно привьёт своих четвероногих артистов вакциной от коронавируса, как только она станет доступна.
В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса для животных. Её разработали учёные Россельхознадзора. Клинические испытания препарата «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, лисах и других животных показали у них 100% выработку антител.
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