Зампрокурора Волгограда обвинили в покушении на взяточничество
Заместитель прокурора Волгограда задержан по подозрению в покушении на получение взятки. Информация об этом опубликована на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области.
В отношении заместителя главы надзорного ведомства регионального центра возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в отношении задержанного пока не определена. Детали обвинения пока не разглашаются.
В областной прокуратуре особо подчеркнули, что и далее собираются безо всяких компромиссов принимать меры реагирования по фактам коррупционных проявлений, в том числе, в своих рядах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru