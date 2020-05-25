Зампрокурора Волгограда обвинили в покушении на взяточничество

Заместитель прокурора Волгограда задержан по подозрению в покушении на получение взятки. Информация об этом опубликована на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области.

В отношении заместителя главы надзорного ведомства регионального центра возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в отношении задержанного пока не определена. Детали обвинения пока не разглашаются.

В областной прокуратуре особо подчеркнули, что и далее собираются безо всяких компромиссов принимать меры реагирования по фактам коррупционных проявлений, в том числе, в своих рядах.

