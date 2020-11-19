Зампред подмосковного правительства Куракин арестован по подозрению в коррупции

Подозреваемый в коррупции зампред правительства Московской области Дмитрий Куракин был арестован по решению столичного Басманного суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Отмечается, что суд не увидел оснований для избрания другой меры пресечения и отправил чиновника под арест до 17 января.

Кроме того, также были арестованы предполагаемые сообщники подмосковного зампреда, его заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан. Все арестованные подозреваются в получении взятки.

По информации источника агентства, Дмитрия Куракина задержали во вторник вечером по итогам допроса в Следственном комитете. Чиновника подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2012 по 2017 годы возглавлявший департамент имущественных отношений Минобороны Куракин вместе с чиновниками Лесхоза переоформлял землю ведомства в разных регионах и продавал участки под нелегальные свалки и застройку. Ущерб от действий чиновника и его сообщников оценивается в 2 млрд рублей. Сам Куракин своей вины не признаёт.

