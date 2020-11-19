Зампред подмосковного правительства Куракин арестован по подозрению в коррупции
Подозреваемый в коррупции зампред правительства Московской области Дмитрий Куракин был арестован по решению столичного Басманного суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Отмечается, что суд не увидел оснований для избрания другой меры пресечения и отправил чиновника под арест до 17 января.
Кроме того, также были арестованы предполагаемые сообщники подмосковного зампреда, его заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан. Все арестованные подозреваются в получении взятки.
По информации источника агентства, Дмитрия Куракина задержали во вторник вечером по итогам допроса в Следственном комитете. Чиновника подозревают в крупном мошенничестве.
По версии следствия, с 2012 по 2017 годы возглавлявший департамент имущественных отношений Минобороны Куракин вместе с чиновниками Лесхоза переоформлял землю ведомства в разных регионах и продавал участки под нелегальные свалки и застройку. Ущерб от действий чиновника и его сообщников оценивается в 2 млрд рублей. Сам Куракин своей вины не признаёт.
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