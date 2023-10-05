Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток
Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве в ближайшие трое суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По его словам, осадков выпадет до 38 миллиметров, что составит 54% суточной нормы.
При этом в ночь на среду 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса. Такие образом минувшая ночь стала самой теплой с 1966 года. По словам синоптика, такие ночные температурные показатели соответствуют климатической норме лета. Однако жителям столицы обещают похолодание уже в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, с четверга начнется приток в регион арктического холода, который выйдет на пик в выходные и начале следующей недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru