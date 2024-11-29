Замначальника УФСИН Башкирии арестован по делу о вымогательстве у подчиненных
Суд в Уфе отправил в следственный изолятор по просьбе следствия заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Избрание меры пресечения подтвердили в республиканском управлении Следственного комитета.
Официально имя обвиняемого не называется, однако местные СМИ сообщают, что это полковник внутренней службы Евгений Макотин. По данным следствия, он вымогал у 10 подчиненных часть ежегодных премий — с каждого по 50 тысяч рублей.
Вся сумма в полмиллиона рублей была обнаружена и изъята в ходе обыска в его служебном кабинете. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Макотина отправили в СИЗО до 26 января на время расследования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru