Замначальника УФСИН Башкирии арестован по делу о вымогательстве у подчиненных

Суд в Уфе отправил в следственный изолятор по просьбе следствия заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Избрание меры пресечения подтвердили в республиканском управлении Следственного комитета.

Официально имя обвиняемого не называется, однако местные СМИ сообщают, что это полковник внутренней службы Евгений Макотин. По данным следствия, он вымогал у 10 подчиненных часть ежегодных премий — с каждого по 50 тысяч рублей.

Вся сумма в полмиллиона рублей была обнаружена и изъята в ходе обыска в его служебном кабинете. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Макотина отправили в СИЗО до 26 января на время расследования.

