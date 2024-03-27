Замначальника СКЖД задержали по подозрению в хищении 600 млн рублей
Заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги задержали по подозрению в хищениях при реконструкции Крымского узла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, замглавы СКЖД похитил 600 млн рублей.
Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о замначальника дороги по строительству Константине Кряте, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что действия Крята привели к хищению бюджетных средств, предназначенных для строительно-монтажных работ при реализации первого этапа реконструкции Крымского узла СКЖД. По данным издания, Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону заключил замначальника под стражу, эти сведения подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
В декабре прошлого года в Ростове-на-Дону задержали шесть высокопоставленных сотрудников СКЖД, причастных к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках этапа реконструкции Крымского узла. Всего на реализацию объекта было выделено 1,6 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru