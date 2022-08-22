Заммэра Ракова: за 11 лет «Мои Документы» оказали более 200 млн государственных услуг

Центрам госуслуг в Москве исполнилось 11 лет, за это время «Мои Документы» открылись для каждого района столицы, число специалистов первысило 11 тысяч, а количество госуслуг, которые можно получить в любом офисе независимо от места регистрации, выросло почти в 25 раз. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, 11 лет назад сфера предоставления госуслуг стартовала с одного центра и 48 сотрудников.

«На сегодняшний день офисы госуслуг открыты для жителей каждого района столицы, а число специалистов превысило 11 тысяч. Количество государственных услуг, которые можно получить по экстерриториальному принципу, выросло почти в 25 раз: в 2013 году горожане могли получить в любом офисе “Мои Документы” независимо от места регистрации только 4% услуг, а сегодня — более 99%. За эти годы мы открыли 7 флагманских офисов, где предоставляют расширенный перечень государственных услуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ. “Мои Документы” — это не просто офисы, где можно получить ответ практически на любой вопрос, касающийся государственных услуг, это центры притяжения, приходя в которые жители всегда могут рассчитывать на искреннюю помощь специалистов. Каждый сотрудник, работающий в большой команде центров госуслуг, — профессионал своего дела с добрым отзывчивым сердцем», — подчеркнула Ракова.

С 2014 года в столице действует «Московский стандарт госуслуг», задавший высокую планку в сфере предоставления услуг; в 2017 году к стандарту добавилась концепция «Искреннего сервиса», в соответствии с которой сотрудники находят индивидуальный подход к каждому посетителю сотрудники и стремятся помочь, исходя из его интересов.

Центры госуслуг оказали более 200 млн услуг за 11 лет, лишь в этом году заявители уже обратились в офисы свыше 17 млн раз. Самые популярные услуги — предоставление информации жилищного учета, регистрационный учет россиян, оформление социальной карты.

В текущем году был сделан большой упор на развитие принципа экстерриториальности, который позволяет горожанам получать услуги в удобном для них месте. Изменения коснулись регистрации по месту жительства и пребывания, регистрации прав на недвижимость, услуг ЗАГС. Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ теперь можно создать электронные дубликаты документов и пройти идентификацию личности для оформления карты болельщика.

Как сообщила Ракова, в столице также активно обновляют центры госуслуг, создавая максимально полезные и интересные пространства. Кроме того, некоторые офисы переезжают в более удобные места.

«С начала года в новые помещения переехали офисы районов Отрадное, Марьино, центры госуслуг Свиблово, Южное Медведково обновились после капитального ремонта, появился отдельный центр госуслуг района Ховрино, а также флагманский офис в СЗАО», — добавила вице-мэр.

Во флагмане СЗАО были впервые запущены просветительские проекты, направленные на узнаваемость известных деятелей культуры, первым таким проектом стала выставка к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Также горожане могут оставить в офисах свою книгу и взять любую понравившуюся, ознакомиться с афишей ближайших городских мероприятий.

В 72 офисах «Мои Документы» установлены современные диагностические комплексы, с помощью которых можно определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, измерить пульс и сердечный ритм. Обследование бесплатно и занимает в среднем 7 минут. Кроме того, запущен сервис индивидуальных рекомендаций по питанию, которые специалисты дадут после анализа всех физиологических особенностей посетителя. Во всех флагманских офисах москвичи могут проверить здоровье с помощью роботов-диагностов, а в 25 центрах госуслуг можно сделать кардиограмму за одну минуту. Более 300 специалистов «Моих Документов» ежедневно помогают свыше 3 тысячам москвичей подготовиться к прохождению обследования в павильонах «Здоровая Москва», почти 1500 сотрудников работают в поликлиниках в рамках проекта «Мой администратор».

Также центры госуслуг совместно с Департаментом спорта города Москвы активно развивают проект «Спортивные выходные». Количество живописных локаций выросло до 20, расписание и запись на тренировки доступны в любом офисе госуслуг или на сайте проекта.

Кроме того, офисы «Мои Документы» занимаются сохранением истории и культуры страны: они принимают участие в проектах о значимых исторических событиях — «Москва — с заботой об истории», «Бессмертный полк — Москва», «Лица Победы».

