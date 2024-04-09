Заммэра Ракова: В 2024 году в Москве реконструируют 50 школ
В Москве началась программа капитального ремонта школ, в которую в 2024 году войдут 50 учебных заведений. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это очень сложный проект не только с точки зрения того, как быстро и качественно отремонтировать школу, но еще с точки зрения, как обеспечить временный переезд ребят в новое здание, адаптировать к этому новому зданию с минимальными издержками», - добавила она.
Как напомнила Ракова, многие школы столицы были построены десятилетия назад. На данный момент они серьезно устарели. Эксперты уже выработали стандарт московских школ, к которому предстоит привести здания, попавшие в программу.
Заммэра столицы по вопросам социального развития также выразила надежду, что с 2025 года в Москве будет ежегодно ремонтироваться по 100 школ.
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