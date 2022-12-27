Заммэра Ракова: Столица продолжит поддерживать семьи мобилизованных горожан
Москва продолжит поддерживать родных мобилизованных горожан столько, сколько потребуется. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что осенью в Москве был создан профильный центр поддержки для таких семей. К властям обращаются по всем возможным проблемам, поэтому город выбрал тактику решения максимального числа вопросов, исходя из потребностей каждой семьи.
«Среди них - трудоустройство, обучение, устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им социальных помощников на дому. Очень многие обращались за помощью для детей», — рассказала Ракова.
Как сообщила заммэра, столичные власти получили обращения по более 40 тыс. различных случаев, 97% из них уже решены.
Кроме того, Ракова рассказала, что уже 16 тысяч человек получили дополнительные ежемесячные выплаты от города в размере 50 тысяч рублей.
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