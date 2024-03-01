Заммэра Ракова сообщила об обновлении рентгеноперационной для сосудистого центра
Рентгеноперационную в региональном сосудистом центре на базе больницы им. М.П. Кончаловского полностью переоборудовали в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, за последние пять лет в стационары столицы закупили более 50 ангиографов последнего поколения, также в них переоборудовали десятки операционных.
«Новый ангиографический комплекс установили также в рентгеноперационной больницы им. Кончаловского, где москвичам в круглосуточном режиме оказывают экстренную и плановую помощь. Аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой – это значит, что лучевое воздействие на пациентов будет минимальным. По качеству визуализации он превосходит предыдущий в два с половиной раза», — рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что с новым оборудованием врачи могут действовать с максимальной точностью, используя различные методы внутрисосудистой визуализации. Благодаря напольной фиксации ангиографической дуги и лучшей маневренности операционного стола хирурги будут проводить все необходимые манипуляции быстрее. Кроме того, специалистам станут доступны рентгенохирургические вмешательства — операции без разрезов. Мощность комплекса рассчитана на проведение в круглосуточном режиме до 1,5 тысяч сложных операций ежегодно.
Новую рентгеноперационную оснастили современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием, высокоточными системами мониторинга состояния, расходными материалами для диагностики и лечения нарушений с помощью введения катетера в просвет сосуда под рентгенологическим контролем. В операционной намерены проводить все виды внутрисосудистых операций, кроме кардиологических, в первую очередь тромбоэкстракцию, имплантацию всех видов электрокардиостимуляторов, проведение радиочастотной аблации.
Региональный сосудистый центр в ГКБ имени Кончаловского — один из крупнейших сосудистых центров города, который бесперебойно оказывает москвичам экстренную высокотехнологичную медпомощь при сосудистых нарушениях. Центр ежегодно выполняет тысячи плановых высокотехнологичных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости, гинекологических и урологических патологиях.
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