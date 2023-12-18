Заммэра Ракова сообщила о полном переоснащении машин скорой помощи до конца года
Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года в соответствии с программой полного оснащения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, для обеспечения высокого качества экстренной медпомощи в городе постоянно обновляют оборудование в соответствии с единым стандартом, включающим комплексный подход к оснащению современными и высокотехнологичными устройствами, учитывающим амортизацию, профиль бригады и новые технологии.
«С 2022 года мы закупили 700 аппаратов ИВЛ, более 1600 электрокардиографов, более 1200 дефибрилляторов-мониторов и другое оборудование — всего более 3600 единиц на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Все это оборудование будет установлено до конца года. Таким образом, к концу года мы завершим программу полного оснащения московской скорой помощи», — указала Ракова.
Заммэра добавила, что медики смогут оказывать необходимую помощь прямо в машине, это повысит качество, скорость диагностики, эффективность медпомощи.
В общепрофильных машинах скорой уже есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, портативный компрессорный небулайзер, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, медукладка с почти 100 лекарств и 50 медицинскими изделиями. В столице также работают специализированные бригады скорой помощи — реанимационные, психиатрические, кардиологические, нейрохирургические, инфекционные, педиатрические и другие — оснащенные оборудованием и лекарственными препаратами по своим профилям. В частности, в реанимационных машинах есть аппарат УЗИ, инфузомат, устройство для автоматических компрессий; в неонатальных — мобильный детский инкубатор для недоношенных новорожденных; в инфекционных — изолирующий бокс BIO-BAG.
Кроме того, все столичные бригады скорой оснащены специальным планшетом с комплексом подключенных к ЕМИАС программ. Уже по дороге на вызов медики могут получить данные о хронических заболеваниях пациента, обращениях к врачу, диагнозах, итогах проведенных ранее исследований. Применение цифрового планшета доказало высокую эффективность в диагностике и лечении.
Станция скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова — одна из крупнейших и наиболее эффективных медицинских организаций Европы. В столичной службе скорой помощи дежурят более тысячи бригад ежедневно, они совершают свыше 12 тысяч выездов в сутки и почти 4 млн выездов в год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы
- Мишустин: Первое «Интервидение» может пройти в 2024 году
- СМИ: Микрофинансовые организации предложат кредитные линии до зарплаты
- «Автодом»: в России выросли продажи ярких автомобилей благодаря женщинам
- «От Прилучного до Орбакайте»: KION назвал лучшие оригинальные сериалы 2023 года
- Винер: Гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна России
- Выставка «Панк-культура. Король и Шут» вошла в топ культурных событий года
- В Краснодаре неизвестный открыл огонь по строителям, погиб один человек
- В Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID
- СМИ: В Самаре задержали главу МЧС региона Олега Бойко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru