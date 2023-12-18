Заммэра Ракова сообщила о полном переоснащении машин скорой помощи до конца года

Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года в соответствии с программой полного оснащения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, для обеспечения высокого качества экстренной медпомощи в городе постоянно обновляют оборудование в соответствии с единым стандартом, включающим комплексный подход к оснащению современными и высокотехнологичными устройствами, учитывающим амортизацию, профиль бригады и новые технологии.

«С 2022 года мы закупили 700 аппаратов ИВЛ, более 1600 электрокардиографов, более 1200 дефибрилляторов-мониторов и другое оборудование — всего более 3600 единиц на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Все это оборудование будет установлено до конца года. Таким образом, к концу года мы завершим программу полного оснащения московской скорой помощи», — указала Ракова.

Заммэра добавила, что медики смогут оказывать необходимую помощь прямо в машине, это повысит качество, скорость диагностики, эффективность медпомощи.

В общепрофильных машинах скорой уже есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, портативный компрессорный небулайзер, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, медукладка с почти 100 лекарств и 50 медицинскими изделиями. В столице также работают специализированные бригады скорой помощи — реанимационные, психиатрические, кардиологические, нейрохирургические, инфекционные, педиатрические и другие — оснащенные оборудованием и лекарственными препаратами по своим профилям. В частности, в реанимационных машинах есть аппарат УЗИ, инфузомат, устройство для автоматических компрессий; в неонатальных — мобильный детский инкубатор для недоношенных новорожденных; в инфекционных — изолирующий бокс BIO-BAG.

Кроме того, все столичные бригады скорой оснащены специальным планшетом с комплексом подключенных к ЕМИАС программ. Уже по дороге на вызов медики могут получить данные о хронических заболеваниях пациента, обращениях к врачу, диагнозах, итогах проведенных ранее исследований. Применение цифрового планшета доказало высокую эффективность в диагностике и лечении.

Станция скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова — одна из крупнейших и наиболее эффективных медицинских организаций Европы. В столичной службе скорой помощи дежурят более тысячи бригад ежедневно, они совершают свыше 12 тысяч выездов в сутки и почти 4 млн выездов в год.

