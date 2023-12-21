Заммэра Ракова: Нейросети помогут рентгенологам столицы в поиске патологий

В медицинских организациях Москвы начали использовать два комплексных сервиса искусственного интеллекта для поиска признаков геморрагического и ишемического инсультов на КТ-исследованиях головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Нейросети помогут врачам в экстренных случаях искать признаки ишемического инсульта и кровоизлияний, оперативно производить подсчет важных показателей, что в конечном счете поможет спасти жизнь пациенту», — рассказала вице-мэр.

На данный момент в столичном здравоохранении используют восемь комплексных решений, которые уже проанализировали более 150 тысяч КТ-исследований по 29 клиническим направлениям. Большая часть комплексных решений, которые сегодня используются рентгенологами столицы, является отечественными разработками. На одном медицинском изображении нейросеть может найти до 10 признаков различных патологий. Искусственный интеллект выделяет цветом области отклонений на медицинском изображении. Также нейросеть может производить необходимые измерения и составлять текстовое описание.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Он реализуется комплексом социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города.

