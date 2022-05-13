Заммэра Ракова: более 600 подростков освоят навыки урегулирования споров

Курс «Школа юного медиатора» откроется в 24 семейных центрах Москвы, в рамках проекта более 600 подростков обучат мирно решать конфликты. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, урегулирование споров с помощью переговоров — важная задача в современном мегаполисе, и власти стараются комплексно развивать систему медиации в разных сферах, в том числе, в школах.

«В них открываются службы примирения, помогающие создать комфортную и безопасную среду. В семейных центрах у нас уже работают службы медиации для разрешения семейных конфликтов. Теперь открываем еще одно новое направление — школу юного медиатора. Это большой проект, в котором участвуют ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — рассказала Ракова.

По словам заммэра, проект помогает понять поведение собеседника в конфликтной ситуации, раскрывает качества подростков, снижает агрессию и конфликтность в общении. На занятиях школьникам рассказывают о роли медиатора — профессионального посредника, выступающего третьей стороной при разрешении споров. В рамках семинаров-практикумов и открытых мастер-классов будут разбирать реальные ситуации, дети смогут изучить вопросы психологии, юриспруденции и конфликтологии. Развитие таких навыков взаимодействия даст ученикам хорошую основу для взрослой жизни.

Тренерская команда курса уже сформирована и обучена, в нее вошли специалисты семейных центров. Обучение подростков начнется в июне и будет состоять из двух смен: с июня по август и с сентября по декабрь. Запись в школу доступна на портале «Мой семейный центр». Выпускники школы юного медиатора получат сертификаты о прохождении курса, а лучшие ученики — свидетельства медиатора-подростка.

