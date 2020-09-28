Заммэра Евпатории отправлен под домашний арест с подельниками

Заместитель мэра Евпатории в Крыму отправлен под домашний арест по подозрению в получении взятки в размере 10,5 миллиона рублей. Такая же мера пресечения избрана для двух его сообщников, сообщает Следственный комитет РФ.

Подельниками замглавы администрации курорта следствие считает действующего и бывшего заместителей руководителя Управления капитального строительства городской администрации. Деньги чиновники получили от подрядчика за содействие в получении подряда на строительство школы и общее покровительство, уточняет СК.

Подельников задержали сотрудниками управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Свою вину обвиняемые признали, поэтому суд не стал отправлять их в следственный изолятор.

Взятку им перечислили в безналичной форме на банковские счета аффилированных фирм, отмечает RT. Расследование уголовного дела продолжается.

