Заммэра Евпатории отправлен под домашний арест с подельниками
Заместитель мэра Евпатории в Крыму отправлен под домашний арест по подозрению в получении взятки в размере 10,5 миллиона рублей. Такая же мера пресечения избрана для двух его сообщников, сообщает Следственный комитет РФ.
Подельниками замглавы администрации курорта следствие считает действующего и бывшего заместителей руководителя Управления капитального строительства городской администрации. Деньги чиновники получили от подрядчика за содействие в получении подряда на строительство школы и общее покровительство, уточняет СК.
Подельников задержали сотрудниками управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Свою вину обвиняемые признали, поэтому суд не стал отправлять их в следственный изолятор.
Взятку им перечислили в безналичной форме на банковские счета аффилированных фирм, отмечает RT. Расследование уголовного дела продолжается.
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