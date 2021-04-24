Заммэра Бочкарёв рассказал о ходе строительства юго-западного участка БКЛ

Монолитные работы на всех четырех станциях юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки близятся к завершению. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он отметил, что основные конструкции станции «Давыдково» выполнены на 97%. В настоящий момент там идут работы по возведению внутренних конструкций, архитектурной отделке и монтажу инженерных систем.

На «Аминьевской», по словам Бочкарёва, монолитные работы завершены на 91%. Там ведутся архитектурно-отделочные работы и сооружение пешеходного перехода через Аминьевское шоссе.

«На станции "Мичуринский проспект" степень готовности монолитных конструкций также высокая — 91%. Ведутся земляные работы под сооружение пешеходного перехода через улицу Удальцова, а также отделочные работы пассажирской зоны платформы станции. Монолитные конструкции станции "Проспект Вернадского" выполнены на 86%», - подчеркнул Бочкарёв.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что ранее были завершены все проходческие работы на юго-западном участке от «Проспекта Вернадского» до «Аминьевской».

Юго-западный участок Большой кольцевой линии метро включает в себя четыре станции: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Давыдково». Его протяжённость составит более семи с половиной километров.