Заммэра Бочкарев: Завершено устройство фасада нового комплекса Центра имени Логинова
Работы по устройству фасада и остеклению здания на строительной площадке нового лечебно-диагностического центра Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) завершены. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен», — рассказал Бочкарев, подчеркнув, что строительная готовность здания составляет 87%.
Как отметил вице-мэр, после завершения строительства планируется благоустроить прилегающую к комплексу территорию. Для обеспечения внутрибольничной логистики будут созданы удобные проезды, тротуары для пешеходов, открытая парковка для автотранспорта, кроме того, планируется установка малых архитектурных форм — скамеек и урн.
Бочкарев напомнил, что площадь здания — более 75 тысяч кв. м, корпус рассчитан на 570 коек круглосуточного, дневного и химиотерапевтического стационаров, реанимации и интенсивной терапии.
Накануне строящийся лечебно-диагностический комплекс МКНЦ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что в центре будут оказывать полный спектр помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе появится возможность проводить лучевую терапию и онкогенетические исследования.
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