Заммэра Бочкарев: Новые школы построят до конца года более чем в 20 районах Москвы
В 23 районах Москвы, в том числе в ТиНАО, в этом году будут построены новые школы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сегодня ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования, в частности, школ. Так, с начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий», – сказал Бочкарёв.
По его словам, современные школы порадуют жителей 14 районов в «старых» границах Москвы, а также 9 территорий ТиНАО.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2022 года построят около 200 социальных объектов.
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