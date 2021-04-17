Заммэра Бочкарев: на Рублево-Архангельской линии метро Москвы начинается проходка тоннелей

Начался монтаж тоннелепроходческого комплекса для строительства первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что все элементы шестиметрового щита «Натали» доставлены на строительную площадку станции с рабочим названием «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»)».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых станций и линий московского метрополитена) Юрий Кравцов уточнил, что сейчас на поверхности завершается сборка трех технологических телег ТПМК, ведется сборка головной части щита.

Напомним, Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево).

В рамках первого этапа на линии предполагается построить станции с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща».

На втором этапе, как предполагается, линию продлят еще на две станции – «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

