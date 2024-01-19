Замглавы Росстандарта: Отзывы на маркетплейсах о детских креслах имеют значение

Отзывы на маркетплейсах о детских креслах необходимо тщательно изучать, самые эффективные появляются по итогу лабораторных испытаний органов, заявил заместитель руководителя Росстандарт Александр Кузьмин в пресс-центре НСН.

«Кресла, которые не соответствуют стандартам, угрожают жизни и здоровью детей. Осуществляется проведение надзорных и профилактических мероприятий на торговых площадках – это наша повседневна работа. Наиболее эффективные отзывы появляются по итогу таких мероприятий с лабораторными испытаниями. Также, конечно, работает механизм в рамках добровольного отзыва. Надо отметить, что в связи с введенным мораторием на контрольные мероприятия, проведение испытаний детских кресел временно приостановлено. Но это возможно в рамках особого порядка, вопрос такой назрел», - рассказал он.

В 2023 году в России было возбуждено больше 655 тысяч административных дел за нарушение правил перевозки детей, заявил ранее ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН.

