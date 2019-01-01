Общество
В 2017 году Захаркин был назначен на должность статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.
Замглавы Росгвардии Захаркин покинет свой пост
14 июня00:01
58-летний заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин покинет свой пост, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Решение связано с принципом ротации кадров руководящего состава.
В 2017 году Захаркин был назначен на должность статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.
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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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