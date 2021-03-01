Замглавы Минэнерго РФ Инюцын покинул должность
1 марта 202120:34
Заместитель министра энергетики России Антон Инюцын покинул свой пост. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что замглавы Минэнерго освободили от должности по его просьбе.
Антон Инюцын занимал пост замминистра энергетики с июля 2012 года. Чиновник курировал развитие рынка газомоторного топлива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru