Замглавы ФТС РФ Ягодкина обжаловала в Мосгорсуде свой арест
Заместитель главы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина обжаловала в Московском городском суде свой арест по уголовному делу о должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд столицы, который на прошлой неделе отправил чиновницу в следственный изолятор по ходатайству следствия.
Дата заседания по апелляционной жалобе пока не определена. Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий еще до момента вступления в должность заруководителя ФТС.
Обвинения относятся к периоду, когда она занимала пост руководителя главного управления доходов и тарифного регулирования ФТ. По версии следствия, в 2018-2019 годах чиновница обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний. Данные фискальные знаки они использовали при продаже контрафактной алкогольной продукции.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», общий ущерб бюджету составил 1 миллиард 228 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство Израиля в Риме закрыли по соображениям безопасности
- Договорившийся с ХК «Сибирь» Гатиятулин отказался возглавить команду
- СМИ: Дрон со взрывчаткой пытался атаковать нефтебазу в Подмосковье
- Сукачев спел с казаком песню «Слышу грозы гремят»
- Губернатора Чибиса переведут для дальнейшего лечения в Мурманск
- Поздняков назвал теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде, «командой иноагентов»
- Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР
- СМИ: Лидер группы «Любэ» Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем
- Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск на Украину
- Замглавы ФТС РФ Ягодкина обжаловала в Мосгорсуде свой арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru