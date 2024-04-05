Замглавы ФТС РФ Ягодкина обжаловала в Мосгорсуде свой арест

Заместитель главы Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина обжаловала в Московском городском суде свой арест по уголовному делу о должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд столицы, который на прошлой неделе отправил чиновницу в следственный изолятор по ходатайству следствия.

Дата заседания по апелляционной жалобе пока не определена. Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий еще до момента вступления в должность заруководителя ФТС.

Обвинения относятся к периоду, когда она занимала пост руководителя главного управления доходов и тарифного регулирования ФТ. По версии следствия, в 2018-2019 годах чиновница обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний. Данные фискальные знаки они использовали при продаже контрафактной алкогольной продукции.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», общий ущерб бюджету составил 1 миллиард 228 миллионов рублей.

