Залезшая на дерево экоактивистка с арбалетом арестована в Москве
Бабушкинский районный суд Москвы отправил под стражу экологическую активистку Ольгу Кузьмину, которая в понедельник, 9 августа залезла на дерево в Бабушкинском парке в знак протеста против работ по реновации. Женщина проведёт под арестом шесть суток по обвинению в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.
Как отмечено в протоколе, Кузьмина оказалась на высоте, угрожавшей её жизни и окружающих, кроме того, она «держа в руках предмет похожий на арбалет с заряженной стрелой, направленный себе в грудь».
Суд собирается рассмотреть ещё один протокол в отношении активистки, в котором ей вменяют нарушение правил организации публичных мероприятий, передает News.ru.
Накануне женщина просидела на высоте около 20-и метров более шести часов, а на попытки снять её угрожала начать защищаться. В результате её спустили на землю спасатели МЧС. Кузьмина таким необычным способом продемонстрировала неприятие строительства дома в рамках программы реновации возле парка на улице Шушенской.
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