Алексея Панина отштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолёте
Суд во Владимирской области обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей за курение в самолете. Об этом сообщает РИА «Новости». Источник напоминает, что 1 декабря прошлого года актера сняли с рейса Москва — Стамбул. Это произошло после того, как бортпроводник сделал Панину замечание о том, что на борту воздушного судна курить нельзя. В ответ артист устроил пьяный дебош, отмечает РЕН ТВ.
После инцидента перевозчик был вынужден провести дополнительную санитарную обработку борта.
Ранее НСН сообщала, что скандально известный актер Алексей Панин взбудоражил подписчиков Instagram серией своих голых фотографий. На них он позирует абсолютно голым в обнимку с обнаженной подружкой. Подписчикам актера известно, что публикация подобных фото - это привычное дело для Панина. Публика давно не удивляется экстравагантным поступкам скандалиста. Также актер разместил фото обнаженных Джона Леннона и Йоко Оно.
Актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в том, чтобы выставлять свои обнаженные фото. По его словам, во всем цивилизованном мире к этому относятся спокойно.
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