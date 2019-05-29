Алексея Панина отштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолёте

Ранее НСН сообщала, что скандально известный актер Алексей Панин взбудоражил подписчиков Instagram серией своих голых фотографий. На них он позирует абсолютно голым в обнимку с обнаженной подружкой. Подписчикам актера известно, что публикация подобных фото - это привычное дело для Панина. Публика давно не удивляется экстравагантным поступкам скандалиста. Также актер разместил фото обнаженных Джона Леннона и Йоко Оно.

Актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в том, чтобы выставлять свои обнаженные фото. По его словам, во всем цивилизованном мире к этому относятся спокойно.



