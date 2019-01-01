Закрытые станции Сокольнической линии откроют на два дня раньше

Станции юго-западного участка Сокольнической линии столичной подземки откроют для пассажиров на два дня раньше. А именно в предстоящую пятницу, 19 июля. В частности, «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» заработают в 5:30 утра.

Отмечается, что введение ограничений было необходимо для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. На время закрытия станций для пассажиров курсируют бесплатные компенсационные автобусы по двум маршрутам: от «Саларьево» до «Коммунарки» и от «Саларьево» до «Университета».

Изначально предполагалось, что закрытые станции Сокольнической линии должны были возобновить работу в обычном режиме 21 июля, отмечает Москва 24.