Законопроект об ужесточении наказания за лихачество внесли в Госдуму

Законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения внесён на рассмотрение в Госдуму, документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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Речь идёт о таких нарушениях, как выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, а также превышение скорости более, чем на 60 км/ч.

Согласно предложенным поправкам, уголовная ответственность будет наступать, если водитель ранее уже был дважды подвергнут административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.

В случае принятия законопроекта, лихачей будут штрафовать на сумму от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере доходов осуждённого за период от года до двух, либо отправлять на обязательные работы на срок до 480 часов. Другие альтернативы - принудительные работы на срок до двух лет или до двух лет тюрьмы. Кроме того, суд может дополнить приговор запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за агрессивное вождение на дорогах, был одобрен правительством.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаУголовное НаказаниеПоправки Нарушения ПДД
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