Законопроект об учреждении звания «Город-герой спецоперации» внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект о создании звания «Город-герой специальной военной операции» городам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, в городах-героях планируется установить стелы с изображением их гербов. Также политик рассказал о планах открытия музеев, которые будут посвящены подвигам и стойкости жителей регионов во время СВО.
Отмечается, что почетное звание «Город-герой СВО» получат города, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.
Ранее дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в областной центр на время заменили на таблички «Сталинград». Волгоградская городская дума в 2013 году проголосовала за возвращение городу название Сталинград на 10 дней в году. В частности, это происходит 2 февраля - в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - в День защитника Отечества, 8 мая - в День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая - в День Победы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru