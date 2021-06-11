Законопроект о запрете для иностранцев услуг суррогатного материнства внесли в Госдуму

Группа депутатов Госдумы, которую возглавляет вице-спикер Пётр Толстой, внесла на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей, сообщает ТАСС.

В документе, который размещен в думской электронной базе, предлагается автоматически присваивать российское гражданство по рождению детям, которые были рождены суррогатными матерями для иностранцев или лиц без гражданства на территории России.

Толстой в своем Telegram-канале заявил, что закон разрешает воспользоваться услугами суррогатной матери только состоящим в браке россиянам, либо одинокой женщине - гражданке РФ, для которой беременность и рождение ребёнка невозможна по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей.

Ранее запретить суррогатное материнство для иностранных граждан предложили в Общественной палате, сообщает RT. Запрет касается, в том числе, суррогатного материнства на коммерческой основе.

