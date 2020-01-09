Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети внесен в Госдуму

Ранее НСН писала, что Владимир Путин дал поручение подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Между тем, бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН поддержал эту инициативу, при этом призвав не связывать ужесточение антинаркотического законодательства с громким делом журналиста Ивана Голунова, которому полицейские пытались подкинуть наркотики.

