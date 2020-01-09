Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети внесен в Госдуму
В Госдуму внесён законопроект о штрафах до полутора миллионов рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Из текста документа следует, что пропаганда гражданами наркотических средств в сети будет караться штрафом от 5 до 30 тыс. рублей, должностными лицами — от 50 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин дал поручение подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Между тем, бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН поддержал эту инициативу, при этом призвав не связывать ужесточение антинаркотического законодательства с громким делом журналиста Ивана Голунова, которому полицейские пытались подкинуть наркотики.
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