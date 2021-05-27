Законопроект о бесплатном проезде для детей внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым дети от 7 до 16 лет смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщает РИА Новости.

В настоящее время право на бесплатный проезд в России имеют только дети до 7 лет. При этом недавно в законодательство были внесены изменения, согласно которым запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они едут без билета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, автором которого стал депутат ЛДПР.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали законопроект о бесплатном проезде детей в общественном транспорте.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности указала, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из региональных бюджетов. При этом авторы инициативы не указали, из каких источников будет браться деньги.

7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых. Для водителей и кондукторов за высадку малолетних нарушителей предусмотрен штраф.

