Законодательный секс-скандал. Депутаты сцепились из-за ориентации. Видео
Депутаты законодательного собрания Ульяновской области устроили скандал на заседании комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Произошло этого, когда председатель комитета Андрей Седов сделал шутливый намёк на нетрадиционную сексуальную ориентацию народного избранника от КПРФ Айрата Гибатдинова, сообщает 73online.ru.
Седов огрызнулся после того, как Гибатдинов сделал ему замечание о неподобающем обращении к коллегам. Последний, подводя итоги заседания, заявил, что представители фракции коммунистов «начали лаять и выкрикивать, как обычно».
«Негоже так обращаться к депутатам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь», — заметил Гибатдинов. В ответ Седов заявил, что он, в отличие от представителя КПРФ, не принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. После этих слов более молодой Гибатдинов кинулся к Седову для выяснения отношений. Видео разборки появилось в сети.
Драку сумели предотвратить коллеги спорщиков. Гибатдинов после этого еще некоторое время вопрошал, может ли председатель комитета так себя вести. Как выяснилось, два депутата давно находятся «на ножах». В своё время, они оба состояли в КПРФ и спорили за должность главы комитета ЖКХ. Эти разногласия вынудили партию исключить из своих рядов Седова. После этого он стал главным антагонистом коммунистов.
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