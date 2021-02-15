Закончено дело генералов МВД Краковского и Бирюкова о коррупции

Завершено расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывшие заместители начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ Александр Краковский и Александр Бирюков. Следственный комитет РФ предъявил им обвинение в коррупции в окончательной редакции, сообщает ТАСС.

Сами генералы полиции не признают свою вину. Они начали знакомиться с материалами дела. При этом адвокаты отказалась от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов дела. По нему обвиняемым также проходит следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД лично председатель СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля 2020 года. Обвиняемые находятся под стражей.

Краковский и Бирюков были уволены из МВД по отрицательным мотивам. Согласно материалам следствия, они ввели в заблуждение заместителя министра внутренних дел Александра Романова и помогли перевести владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.

В то же время, защитник предпринимателя настаивает на правомерности перевода Худояна под домашний арест. Адвокат также утверждает, что между его подзащитным и высокопоставленными сотрудниками полиции не было никакого сговора.

