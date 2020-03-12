Закон о запрете продажи снюса подросткам принят в Подмосковье
В Московской области принят законопроект о введении запрете на продажу несовершеннолетним снюсов и иных бестабачных никотиносодержащих субстанций. Документ принят региональной сразу во втором и третьем чтениях региональной думой.
Согласно положениям закона, запрещается продавать подросткам как ныне существующие на рынке продукты подобного рода, в том числе леденцы, мармелад, жевательные смеси, так и продукцию, которая может появиться в дальнейшем, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Продавец наделён правом потребовать у покупателя удостоверение личности, чтобы убедиться в его возрасте. За продажу снюса несовершеннолетним нарушители будут подвергнуты штрафу. При этом детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призывает ввести уголовную ответственности за реализацию снюса подросткам.
Снюс относится к бездымному табаку. В Евросоюзе, кроме Швеции, его продажа запрещена, хотя применение не ограничено. В Швеции и Норвегии снюс продаётся легально.
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