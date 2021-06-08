«Кривая линия» помогает благоустроить «заколдованный» дом в Вологде

К такому выводу пришел житель Вологды Алексей Метелин, обратившийся в «Кривую линию НСН». Адрес позабытого чиновниками места: 8-ая Садовая улица, дом 20. Как рассказывает наш слушатель, два года назад во всем микрорайоне провели работы по освещению улиц, но к его дому по каким-то причинам освещение не провели. В прошлом году все дороги в окрестностях отсыпали гравием, но опять «забыли» про улицу, ведущую к дому Алексея. На запросы жильцов «заколдованного» дома местные власти отвечали, что не хватило денег. И обещали провести работы «как только – так сразу». Это «сразу» не наступило, вопреки обещаниям, ни в 2019 году, ни в 2020. Не наступит, видимо, и в 2021.

На запрос НСН ответил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. «Выполнение работ по строительству наружного освещения вблизи д. 20 по ул. 8-я Садовая в 2021 году не представляется возможным ввиду ограниченного объема финансирования, - говорится в письме, - Работы по организации уличного освещения указанного участка будут рассмотрены в 2022 году при наличии финансирования».

Вместе с тем, приведение дороги в порядок имеет более радужные перспективы. «Текущий ремонт участков улично-дорожной сети производится исходя из возможностей бюджета г. Вологды в процессе его исполнения. В срок до 14 июня 2021 года по указанному адресу будет осуществлен выезд специалиста для определения объемов по подсыпке дорожного полотна и рассмотрения возможности реализации данного вида работ» - заверил «Кривую линию» Антон Евгеньевич.

Сложно верить обещаниям, данным неоднократно. Но Алексей Метелин настроен оптимистично. «Хоть какой-то сдвиг у нас произойдет в Вологде. Спасибо вам большое» - поблагодарил он журналистов НСН.