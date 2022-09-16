Заказавший убийство жены пенсионер МВД объяснил свои мотивы
Пенсионер МВД Юрий Новиков заказал убийство своей жены, чтобы завладеть ее имуществом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 5 сентября в деревне Троица в Новой Москве. Женщину застрелили во время прогулки с собакой, свидетелем трагедии был супруг погибшей. Мужчина рассказал следователям, что неизвестный сделал замечание из-за отсутствия намордника у животного; Новиков решил отвести собаку домой, отвернулся и затем услышал выстрел. Незнакомец успел скрыться. Новикова несколько раз задерживали и отпускали, но впоследствии мужчина признал свою вину.
Как сообщил источник «ВМ», не так давно Новиковы написали завещания друг на друга. Вскоре мужчина решил избавиться от супруги и завладеть принадлежавшими ей объектами недвижимости. По данным собеседника издания, Новиков связался со своим ранее судимым знакомым Кадомским, предложив ему 1 млн рублей за организацию убийства. Новиков обещал предоставить оружие, Кадомскому предстояло найти исполнителя.
Отмечается, что пенсионер МВД передал посреднику 250 тысяч рублей, пообещав отдать остальное отдаст после продажи полученного имущества.
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