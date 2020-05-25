Захватчику заложников в банке в Москве предъявлено обвинение

Жителю Нижневартовска, который в минувшую субботу захватил заложников в банке в центре российской столицы и угрожал взрывом, предъявлено обвинение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Хамовнический районный суд Москвы.

Обвинение предъявлено по статье 206 Уголовного кодекса РФ - «Захват заложника». Следствие просит суд арестовать обвиняемого 34-летнего Алексея Барышникова. Днем 23 мая он захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время. Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях и распивал вино с захватчиком.

Выяснилось, что Барышников задолжал 1,8 миллиона рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, на него открыто 12 исполнительных производств в разных регионах.

