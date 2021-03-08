Захарова рассказала о подарках на 8 Марта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в её семье не принято ни спрашивать, ни рассказывать о подарках на 8 марта, сообщает РИА Новости.
По её словам, она не знает, как её поздравят домочадцы. Захарова отметила, на 8 Марта в основном получает цветы и открытки.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что накрывать праздничный стол будут сразу трое членов её семьи.
«Мы как-то стараемся дома готовить все вместе. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроём на кухне», - сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, сообщает RT. По словам главы государства, забота о детях, тепло домашнего уюта - это нелёгкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.
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