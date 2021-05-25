Захарова опровергла информацию о четырёх россиянах, сошедших с рейса Ryanair
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook заявила, что с рейса авиакомпании Ryanair после посадки в Минске сошла только россиянка София Сапега.
«Второй день читаю про неких «четырех российских граждан», которые якобы вышли в Минске из самоёта и не вернулись на борт... мне уже стало самой интересно», - написала дипломат.
По её словам, она выяснила, что в Минске из российских граждан вышла только Сапега, а остальные являются «гражданами Белоруссии и Греции».
Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанная в Минске Сапега в ближайшее время будет отпущена, если у белорусских властей нет к ней никаких вопросов, сообщает RT.
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