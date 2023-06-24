Захарова о мятеже: Наступают моменты, когда свое личное надо оставить на потом
24 июня 202312:38
Для России в сложившейся ситуации главное - объединиться и оставить «свое личное на потом», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. [...] . Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно», - написала она.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что, раскол и предательство приведет к величайшей катастрофе. Слова экс-президента страны приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- OZON временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах
- Очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
- Картаполов не видит необходимости вводить военное положение в Москве
- Движение по Москве-реке временно приостановили
- В Крыму опровергли данные о взрывах
- Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
- Wildberries удалит всю продукцию с символикой ЧВК «Вагнер»
- Мэр Логвиненко рассказал о стабилизации работы транспорта в Ростове-на-Дону
- Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого
- В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил заряд на дом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru