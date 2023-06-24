Захарова о мятеже: Наступают моменты, когда свое личное надо оставить на потом

Для России в сложившейся ситуации главное - объединиться и оставить «свое личное на потом», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. [...] . Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно», - написала она.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что, раскол и предательство приведет к величайшей катастрофе. Слова экс-президента страны приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

