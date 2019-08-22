Захарова исполнила лезгинку на Кавказе. Видео
Мария Захарова исполнила публично лезгинку. Официальный представитель министерства иностранных дел России станцевала на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске. Произошло это, когда Захарова знакомилась с секцией обучения кавказкам танцам, передает РИА ФАН.
Спикер Смоленской площади вышла в круг, и под аплодисменты собравшихся исполнила лезгинку вместе с профессиональным танцором. Видео появилось в официальном Twitter МИД РФ. Многие комментаторы выражают восхищение хореографическими способностями Марии Захаровой.
Как отмечает «Свободная пресса», это уже не первый танцевальный публичный опыт Захаровой. Так, три года назад на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН она пустилась в пляс под «Калинку».
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