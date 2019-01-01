Загруженность столичных дорог оцениваются в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оцениваются в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Волоколамском, Рублевском, Строгинском, Киевском, Каширском, Симферопольском, Новорязанском, Каширском, Щелковском, Носовихинском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на ул. Балчуг, Пятницкая, Новый Арбат, Малая Бронная, Тверская, Ильинка, Варварка, Солянка, Яузская и других .