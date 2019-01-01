Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Строгинском, Звенигородском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Остафьевском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Большая Якиманка, Остоженка, Новый Арбат, Тверская, Каретный Ряд, Большая Лубянка, Мясницкая, Варварка, Яузская и других.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

