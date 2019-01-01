Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

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Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Лубянка, Петровка, Тверская, Пречистенка, Большая Полянка и других.

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

Авторские новости Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев Специально для НСН Топ главных новостей экономики

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