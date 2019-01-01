Общество

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

28 июня20:01

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

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В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Лубянка, Петровка, Тверская, Пречистенка, Большая Полянка и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пробки